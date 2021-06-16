В эфире телеканала АВС он сказал, что строительство начнется уже через год на восточном побережье Австралии. В проект будет вложено более 300 миллионов долларов.
Рассел Кроу уверен, что эта киностудия будет востребована большинством голливудских актеров и режиссеров.
Австралийский актер Рассел Кроу объявил о планах по созданию большой киностудии у себя на родине
В эфире телеканала АВС он сказал, что строительство начнется уже через год на восточном побережье Австралии. В проект будет вложено более 300 миллионов долларов.