Австралийский актер Рассел Кроу объявил о планах по созданию большой киностудии у себя на родине

В эфире телеканала АВС он сказал, что строительство начнется уже через год на восточном побережье Австралии. В проект будет вложено более 300 миллионов долларов.

Рассел Кроу уверен, что эта киностудия будет востребована большинством голливудских актеров и режиссеров.