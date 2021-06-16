Российские эксперты отправятся на этой неделе в Турцию для оценки ситуации с COVID-19, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По итогам визита будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения между двумя странами. Оно было ограничено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции.