Российские эксперты отправятся на этой неделе в Турцию для оценки ситуации с COVID-19, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По итогам визита будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения между двумя странами. Оно было ограничено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Турции.
2021-06-16T08:36:09+03:00
2021-06-16T08:36:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 16 июня 2021
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