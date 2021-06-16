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08:32, 16 июня 2021

Суд в Новосибирске отправил в СИЗО директора газовой автозаправки, на которой два дня назад произошел пожар

Суд в Новосибирске отправил в СИЗО директора газовой автозаправки, на которой два дня назад произошел пожар. Роман Гармидер будет находиться под стражей как минимум два месяца. Следствие также ходатайствует об аресте инженера станции. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
В результате пожара пострадали 34 человека, 16 из них остаются в больницах.


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