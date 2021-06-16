В РФ, как утверждает Baza, появился чёрный рынок, на котором можно купить сертификат о вакцинации от коронавируса.

В России, как утверждает интернет-издание Baza, появился чёрный рынок, на котором можно купить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Поддельный паспорт вакцинации можно оформить через чаты в мессенджере Telegram. При этом, как пишет издание Baza, на фейковую прививку медики тратят реальную вакцину. Они вскрывают и утилизируют ампулы, чтобы их не отследили по номеру. Отметку о завершении вакцинации вносят в официальный регистр и личный кабинет на Госуслугах. Она появляется на личной странице спустя три недели — столько времени нужно для получения двух прививок, пишет издание. Ложный сертификат стоит от 10-ти до 20 тысяч рублей. Покупателю необходимо предоставить свои паспортные данные, номер СНИЛС и подтверждённую учётную запись на Госуслугах, рассказали продавцы сертификатов, которых нашёл корреспондент Baza. Помимо электронного можно также получить и бумажный документ с подтверждением о якобы сделанной прививке с необходимыми печатями. Сообщения о том, что в нелегальных чатах можно купить сертификат о вакцинации от ковида в прессе появлялись и раньше, но теперь данные научились заносить в регистр, пишет Baza. Она отмечает, что только сотрудники здравоохранения имеют доступ к регистру вакцинированных, созданному в декабре прошлого года.

Возможность купить сертификат о прививке изданию подтвердили и сами медики. Представители Минздрава на вопросы Baza не ответили.