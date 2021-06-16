Совместные военные учения России, Белоруссии и Сербии сегодня переходят в активную фазу в Краснодарском крае

До этого дня военные сводного подразделения тренировались работать вместе в составе многонациональной тактической группы. Теперь перейдут собственно к маневрам на полигоне под Новороссийском. Как сообщается на сайте Минобороны, военные трех стран отработают сценарии совместных действий по борьбе с терроризмом. В учениях «Славянское братство-2021» принимают участие около 100 военнослужащих из Сербии, порядка 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций и 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка. А также 160 единиц боевой техники. Военные учения «Славянское братство» проводятся с 2015 года.

В прошлом году учения проходили в Белоруссии.