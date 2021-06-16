В Нью-Йорке устроили салют в честь вакцинации от коронавируса 70% горожан, он длился около 20 минут. Преодоление этого порога стало условием отмены большинства ограничений, так как, по мнению мэра Эндрю Куомо, именно теперь можно говорить о выработке коллективного иммунитета. Салют стал сюрпризом для жителей Нью-Йорка. Власти города не подтверждали, что к нему велись какие-либо приготовления.
2021-06-16T07:38:08+03:00
2021-06-16T07:38:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:38, 16 июня 2021
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