ВВС Израиля нанесли удары по объектам палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, передает Times of Israel. Утверждается, что атака стала ответом на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью в сторону Израиля.
2021-06-16T07:36:19+03:00
2021-06-16T07:36:19+03:00
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07:36, 16 июня 2021
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