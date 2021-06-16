В Женеве перед встречей Путина с Байденом прошел митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального

В Женеве перед встречей президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом прошел митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передает телеканал «Дождь». Несколько десятков человек собрались в центре города, примерно в 2,5 км от места проведения сегодняшнего саммита на вилле Ла-Гранж. Кроме того, в Женеве появилось уличное граффити с портретом Навального и надписью на французском «герой нашего времени».

Тем временем члены делегаций перед переговорами не исключили, что лидеры двух стран могут договориться о возвращении друг к другу своих послов. Встреча президентов, как ожидается, начнутся сегодня около 14:30 по Москве и займет 4-5 часов, после чего запланированы раздельные пресс-конференции Путина и Байдена.