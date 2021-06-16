В Индии открывают все исторические памятники и музеи, которые были закрыты два месяца из-за роста заболеваемости

В Индии открывают все исторические памятники и музеи, которые были закрыты два месяца из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Министерство культуры дало Археологическому управлению Индии разрешение на практически полноценную деятельность в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. В частности, главная туристическая достопримечательность Индии Тадж-Махал снова будет доступна для посещения, передает агентство AFP. Но приходить в музеи можно будет только предварительно купив билеты онлайн, их приобретение при входе будет недоступно. Кроме того, при посещении исторических достопримечательностей необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Серьезные ограничения, касающиеся памятников и музеев, были введены в Индии после того, как число новых случаев заболевания коронавирусом и смертей от него резко выросло в апреле и мае. В итоге власти ввели карантин и приняли ряд других мер, чтобы остановить распространение вируса.

Индийский штамм коронавируса также активно распространяется во всем мире. Появились сообщения, что, в отличие от предыдущих штаммов covid-19, этот имеет не только бОльшую заразность, но и другие симптомы – например, может вызывать кишечные расстройства, тромбоз и проблемы со слухом.