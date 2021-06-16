Суд рассмотрит жалобу правоохранительных органов на меры надзора, принятые в отношении Виктора Мохова

Рязанский областной суд рассмотрит сегодня жалобу правоохранительных органов на меры надзора, принятые в отношении Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Его освободили из колонии в начале марта.

Полиция и прокуратура пытаются добиться ужесточения мер административного надзора за Виктором Моховым. Сейчас ему запрещено выходить из дома с десяти вечера до шести утра, выезжать за пределы своего района без согласования правоохранительными органами и участвовать в различных массовых мероприятиях.

Как сообщало агентство ТАСС, МВД и прокуроры настаивают на том, чтобы Мохов также был ограничен в общении с журналистами, и чтобы ему запретили посещать кафе, бары и другие места, где разрешено распитие спиртных напитков. Представители ведомств подают такое обращение в суд уже не в первый раз. В прошлый оно было удовлетворено только частично, то есть бывшего заключенного обязали приходить в полицию четыре раза в месяц, а не два, как раньше.

Виктор Мохов в 2005-ом году получил 16 лет и 10 месяцев колонии за то, что похитил двух девушек-подростков, насиловал их, и держал их у себя в подвале в течение нескольких лет.