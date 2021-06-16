В Госдуму внесли законопроект об исключении из поисковиков ссылок на сайты с пиратским контентом в течение шести часов после внесения в специальный реестр. Автор инициативы — первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский («Единая Россия»). По его мнению, такой срок принятия мер обусловлен тем, что владельцы нелегальных интернет-ресурсов пытаются отслеживать блокируемые ссылки и в автоматическом режиме генерировать дублирующие, в связи с чем важнейшее значение приобретает именно скорость реагирования.

При наличии у владельца сайта доказательств правомерного размещения контента исключение из поисковой выдачи можно оспорить.