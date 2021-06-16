По меньшей мере 20 сотрудников нацгвардии Испании пострадали при попытке остановить нелегальных мигрантов на границе. Это произошло в испанском анклаве Мелилья на северном побережье Африки. Вдоль границы этого города с Марокко стоит шестиметровая стена со смотровыми вышками. На этот раз заграждения штурмовали свыше 150 нелегалов, которые забрасывали испанцев камнями. Ни одному из мигрантов прорваться в Испанию не удалось.
2021-06-16T06:18:02+03:00
2021-06-16T06:18:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2855518-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:18, 16 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)