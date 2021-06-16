По меньшей мере 20 сотрудников нацгвардии Испании пострадали при попытке остановить нелегальных мигрантов на границе. Это произошло в испанском анклаве Мелилья на северном побережье Африки. Вдоль границы этого города с Марокко стоит шестиметровая стена со смотровыми вышками. На этот раз заграждения штурмовали свыше 150 нелегалов, которые забрасывали испанцев камнями. Ни одному из мигрантов прорваться в Испанию не удалось.