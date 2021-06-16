Минюст накануне признал иностранным агентом самарское издание «Парк Гагарина» за грант от союза журналистов России. Там пока не выяснили, почему выданный ими грант Минюст посчитал иностранным финансированием. Об этом «Эху» сказал глава СЖР Владимир Соловьев.

Попытка «Парка Гагарина» оспорить решение Минюста успехом не увенчалась.

Писатель Александр Проханов считает признание независимых СМИ иноагентами неизбежной частью процесса формирования государственной идеологии России. Такое мнение он высказал в нашем эфире.

При этом разгром оппозиции не решит проблему народного недовольства в стране, убежден Проханов.