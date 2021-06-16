Сборная России проведет второй матч чемпионата Европы по футболу. В Петербурге россияне сыграют с командой Финляндии.

После первого тура в лидерах вовсе не сборная России, а напротив, ее соперник. Финны победили команду Дании, что было признано, если не сенсационным, то неожиданным результатом. При этом, датчане имели огромное преимущество и не забили пенальти, так что переоценивать мощь финских футболистов не стоит. Россияне были уничтожены прессой и болельщиками за безвольное поражение от сборной Бельгии. Общее мнение – у нашей команды слабая и нервная оборона и беззубая атака. Главный вопрос состоит в том, как именно тренерский штаб отреагирует на разгром и какие изменения последуют, тем более, что тактическая модель финской команды отличается от бельгийской. Скорее всего, наши соперники будут, как и с датчанами играть от обороны, рассчитывая на контрвыпады, которые уже принесли успех. Россиянам же придется атаковать. Тем не менее, букмекеры, считают фаворитами именно нашу команду.

После проигрыша в матче с Бельгией сборная России столкнулась не только с давлением, но и с огромной поддержкой со стороны болельщиков. Об этом рассказал защитник сборной Георгий Джикия.



Матч Чемпионата Европы между сборными России и Финляндии начнется в 16.00 трансляция на Первом канале.