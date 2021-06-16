Ивица Олич покинул пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА

Временно исполняющим обязанности назначен Алексей Березуцкий. Журналистам Олич так прокомментировал причины своего ухода – «главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды» — конец цитаты.

Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках.