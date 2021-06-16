В Техасе суд отклонил иск врачей против обязательной вакцинации от коронавируса

117 сотрудников больницы Хьюстона пытались оспорить требование работодателя, указав, что вакцины являются «экспериментальными и опасными», а принуждение к ним – незаконным. Судья сочла первое утверждение «ложным и неуместным», а факт принуждения – недоказанным, так как у истцов есть возможность отказаться, просто при этом им придется сменить работу. Суд заключил, что каждая работа включает в себя ограничения на поведение работника в обмен на его вознаграждение, как часть сделки.