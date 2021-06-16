Устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева доставили в СИЗО в Москве

Об этом рассказал журналистам секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников. По его словам, Галявиев выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрирует и говорит о полном признании вины. За Галявиевым установлен строгий надзор, потому что еще в Казани он был поставлен на учет как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству. В столице ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского.

В результате нападения 19-летнего Галяевиева на гимназию, в которой он раньше учился, погибли 9 человек, более 20 пострадали. Оружие он купил законно.