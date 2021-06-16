Нефть подорожала до максимума с апреля 2019-го

К вечеру вторника стоимость августовских фьючерсов на марку Brent поднялась выше 74 долларов за баррель. Фьючерся на WTI стоили чуть больше 72 долларов.

Нефть растет на новостях об устойчивом восстановлении мировой экономики от коронавирусного кризиса – 1-го июня она превысила 70 долларов, вместе с ней укрепляется и рубль.

В прошлом году на пике пандемийных ограничений нефтяные цены пробивали нулевую отметку.