Россия и США могут договориться о возвращении своих послов по итогам сегодняшнего саммита Путина и Байдена в Женеве

Этого не исключил представитель Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее о том же говорил и помощник президента Юрий Ушаков.

Россия отозвала своего посла Анатолия Антонова в марте, после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли Путина убийцей. Затем Москва рекомендовала Вашингтону отозвать и своего посла.

Переговоры Путина и Байдена, как ожидается, начнутся сегодня около 14:30 по Москве и займут 4-5 часов.