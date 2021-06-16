Этого не исключил представитель Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее о том же говорил и помощник президента Юрий Ушаков.
Россия отозвала своего посла Анатолия Антонова в марте, после того, как Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли Путина убийцей. Затем Москва рекомендовала Вашингтону отозвать и своего посла.
Переговоры Путина и Байдена, как ожидается, начнутся сегодня около 14:30 по Москве и займут 4-5 часов.
Россия и США могут договориться о возвращении своих послов по итогам сегодняшнего саммита Путина и Байдена в Женеве
Этого не исключил представитель Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее о том же говорил и помощник президента Юрий Ушаков.