Президент США выдвинул пилота, успешно посадившего на Гудзон аварийный лайнер, на пост представителя США при ИКАО

Как объявила пресс-служба Белого дома, 70-летний бывший военный летчик Чесли Салленбергер, перешедший в гражданскую авиацию, также работал консультантом по обеспечению безопасности полетов в НАСА. Бывший пилот также выступал в поддержку Байдена во время его избирательной кампании в прошлом году.

В январе 2009-го Салленбергер взлетал из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия, когда оба двигателя его лайнера отказали из-за столкновения со стаей птиц. Ни один из ближайших аэропортов не дал разрешения на посадку из-за плохих погодных условий, и пилот смог приводниться на реку Гудзон без единого погибшего и всего с пятью тяжело ранеными.