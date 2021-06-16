Полицейского-начальника гаража в аэропорту Внуково арестовали по делу о вовлечении несовершеннолетнего в проституцию

Его имя не разглашается, свою вину он полностью признал. Как считает следствие, мужчина познакомился с девочкой в соцсети, предложил ей высокий заработок, а затем искал клиентов и организовывал их встречи с подростком. Пострадавшая проходит лечение в психиатрической клинике.