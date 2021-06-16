В Москве завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за съемки для TikTok, в которой фигурирует икона

По версии следствия, авторы ролика 11-го июня на Нагорной улице чокались и выпивали, используя икону в качестве реквизита. На записи видно также, как в процессе к ним подходит прохожий и бьет одного из них по лицу.
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По версии следствия, авторы ролика 11-го июня на Нагорной улице чокались и выпивали, используя икону в качестве реквизита. На записи видно также, как в процессе к ним подходит прохожий и бьет одного из них по лицу.