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04:05, 16 июня 2021

В Москве завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за съемки для TikTok, в которой фигурирует икона

По версии следствия, авторы ролика 11-го июня на Нагорной улице чокались и выпивали, используя икону в качестве реквизита. На записи видно также, как в процессе к ним подходит прохожий и бьет одного из них по лицу.
Снимавших видео ищут, им грозит до года лишения свободы.


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