Власти Подмосковья объяснили видео с очередью скорых у больницы во Фрязино

Ответ пресс-службы регионального Минздрава получил сайт РБК. В нем говорится, что скопление машин на видео вечером во вторник образовалось лишь на короткий срок, так как все скорые подъехали одновременно. Вместе с тем, Минздрав признает, что число за короткий срок число вызовов скорых в Подмосковье удвоилось, а число госпитализаций подскочило на 70 процентов. Телеграм-канал Baza, опубликовавший видео, пишет, что такую же пробку сегодня можно было наблюдать у больницы в Бронницах.