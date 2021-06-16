Власти Подмосковья объяснили видео с очередью скорых у больницы во Фрязино

Ответ пресс-службы регионального Минздрава получил сайт РБК. В нем говорится, что скопление машин на видео вечером во вторник образовалось лишь на короткий срок, так как все скорые подъехали одновременно. Вместе с тем, Минздрав признает, что число за короткий срок число вызовов скорых в Подмосковье удвоилось, а число госпитализаций подскочило на 70 процентов. Телеграм-канал Baza, опубликовавший видео, пишет, что такую же пробку сегодня можно было наблюдать у больницы в Бронницах.
2021-06-16T04:05:16+03:00
2021-06-16T04:05:16+03:00
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04:05, 16 июня 2021
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