Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о сокращении инкубационного периода у коронавируса

По его словам, если раньше симптомы начинались в среднем на 7-9-й день после заражения, то сейчас – на 4-5-й. Также все чаще стали появляться пациенты, которым не помогают никакие способы лечения из успешно опробованных раньше.

В Коммунарку, по словам Проценко, сейчас привозят пациентов больше, чем на пике первой и второй волн эпидемии. Единственным способом остановить эпидемию, по мнению главврача, является обязательная вакцинация.