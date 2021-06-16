Не менее 36 человек ранены в Колумбии, где неизвестные подорвали две машины со взрывчаткой на территории военной базы

По данным газеты Tiempo, это произошло во вторник днем в городе Кукута на востоке страны. Пострадавшие госпитализированы, власти начали расследование.
2021-06-16T03:10:51+03:00
2021-06-16T03:10:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 16 июня 2021
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