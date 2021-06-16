Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал взаимное снятие торговых пошлин Евросоюзом и США

Ранее в ходе визита американского президента Джо Байдена в Европу удалось разрешить спор о незаконном субсидировании, который корпорации Boeing и Airbus вели в том числе в ВТО с 2004-го.

Из-за него при администрации Дональда Трампа Вашингтон ввел пошлины на ввоз европейских товаров, в том числе вина и одежды, на 7,5 млрд долларов в год, позже Брюссель ответил зеркально.