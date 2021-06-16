Палестинский Красный полумесяц заявляет о 80 раненых в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме

Во вторник на фоне смены правительства в Израиле в Иерусалиме состоялся марш правых еврейских организаций с национальными флагами. Газета Times of Israel пишет, что армия развернула батареи системы ПВО «Железный купол» по всей стране и направила дополнительные подразделения на Западный берег реки Иордан. Самолеты, прилетающие и вылетающие из аэропорта Тель-Авива, скорректировали свои трассы с учетом возможных новых обстрелов из Сектора Газа.