Телеграм-канал Baza рассказал о черном рынке поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Его корреспондент смог найти в интернете десять продавцов этой услуги по цене от 10 до 20 тысяч рублей, причем на следующий день после покупки дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции появился в личном кабинете журналиста на портале Госуслуги. Доступ к реестру вакцинированных, куда внесли данные о покупателе, имеют только сотрудники здравоохранения, отмечает Baza.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что направил запросы генпрокурору и министру внутренних дел с просьбой проверить информацию о продаже сертификатов вакцинации.