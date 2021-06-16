Глава республики Коми Вячеслав Уйба госпитализирован с коронавирусом

На своей странице в соцсети «Вконтакте» он опубликовал видеообращение из палаты республиканской больницы, где сообщил об удовлетворительном самочувствии и еще раз призвал всех вакцинироваться.

Уйба, в прошлом медик, возглавил регион в апреле прошлого года, после того, как его предшественника Сергея Гапликова отправили в отставку, как не справившегося с борьбой с Covid-19 в Коми. В феврале 2021-го Уйба объявил, что привился от коронавируса и получил высокий титр антител.