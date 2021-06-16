В Молдавии банкир Вячеслав Платон подал в суд на президента страны Майю Санду

Он обвиняет ее в незаконном изъятии у него собственности. Кроме того, Платон подчеркивает, что, поскольку Санду имеет гражданство Румынии, он будет обращаться в суд и этой страны. По его мнению, в Молдавии найти управу на Санду невозможно из-за давления, которое она оказывает на судей.

Самого Платона в 2017-м осудили на 18 лет по делу о незаконном выводе из банков страны одного миллиарда евро, но в 2020-м отпустили, после того как генпрокурор заявил, что его дело сфальсифицировано. Санду осудила это решение, но в конце концов суд полностью оправдал Платона.