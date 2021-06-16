Минюст США попросил восстановить смертный приговор чеченцу Джохару Царнаеву по делу о взрыве на Бостонском марафоне

С аналогичным запросом ведомство обращалось в Верховный суд еще при администрации Дональда Трампа, но ответа не получило. Теперь об этом просит новый министр юстиции, назначенный Джо Байденом, который во время предвыборной кампании обещал отменить смертную казнь.

Из-за взрывов на Бостонском марафоне в апреле 2013-го погибли три человека, более 200 получили ранения. Полиция при задержании убила одного из подозреваемых – Тамерлана Царнаева, и ранила его брата Джохара. Суд приговорил его к смерти, но в апелляционной инстанции решение отменили, согласившись с адвокатом, что процесс по делу не был беспристрастным, так как оно слушалось в том же городе, в котором произошел теракт.