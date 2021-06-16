В Махачкале после драки объявили в розыск борца ММА Ислама Вагабова

На него завели уголовное дело – по какой статье, не уточняется. Пострадавший – племянник экс-президента Дагестана Муху Алиев – госпитализирован с серьезными, но не угрожающими жизни травмами.

Конфликт, по версии следствия, произошел на бытовой почве.