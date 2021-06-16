Черногория попросила Россию возобновить с собой авиасообщение

Вице-премьер Дритан Абазович направил письмо председателю федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой. Оно опубликовано на сайте черногорского правительства. В нем подчеркивается, что балканская страна почти полностью остановила у себя распространение Covid-19, а огромное количество россиян владеют недвижимостью или бизнесом в Черногории.

Ранее эта страна стала одной из первых в мире, которая открыла для российских туристов въезд даже без справок о вакцинации или отсутствии коронавируса.