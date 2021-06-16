Футболиста Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

После сегодняшнего матча Португалии против Венгрии он забил еще два гола, и таким образом суммарно на всех таких турнирах довел этот свой показатель до 11 мячей, обогнав предыдущего рекордсмена – Мишеля Платини. Кроме того, Роналду стал первым в истории футболистом, участвующим уже в 5 чемпионатах Европы подряд.

Игра Португалия-Венгрия закончилась со счетом 3:0 в пользу команды Роналду, ранее вчера в другом матче в рамках чемпионата также Франция обыграла Германию со счетом 1:0.