Купальный сезон на черноморском побережье начнется примерно через неделю

Как уверяет научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пока температура воды на местных курортах неустойчивая, она колеблется в районе 16 градусов в Ялте, 17 – в Феодосии и Туапсе, 18 – в Сочи. Теплее всего – в Анапе, Евпатории и Геленджике, там море прогрелось до 21 градуса.