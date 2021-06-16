В Рязани задержали главврача больницы, где при пожаре в реанимации 9-го июня погибли четыре человека

Людмилу Сорокину допрашивают в Следственном комитете – после пожара возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Женщине грозит до 4-х лет лишения свободы.

Пожар в ОКБ им. Семашко, по данным губернатора Рязанской области, произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ, все погибшие также находились на этих аппаратах.