В Петербурге 16-летнего подростка избили из-за сережки в ухе

Об этом рассказала его сестра Маргарита Тугунова в соцсети Вконтакте. По ее словам, это произошло прошлой ночью, а нападавшие – двое мужчин «неславянской наружности». У юноши три перелома и отек сетчатки, что грозит слепотой.

Управление СК по Петербургу на своем сайте сообщает, что в отношении двух нападавших завели уголовное дело по статье хулиганство (до 7 лет), при этом один из них уже отпущен под подписку о невыезде. По словам Тугуновой, после подачи заявления им перезвонила из СК женщина, представившаяся Александрой Кадыровой, и заявила следующее: «это будет долгий процесс, но если вы хотите по закону, то вы должны дать больше» — конец цитаты.