В Думу внесли законопроект о запрете банкам передавать информацию о клиентах и операциях «недружественным» странам

При этом подзаконными актами можно будет устанавливать и исключения для этого правила. Кредитные организации также хотят обязать передавать данные о таких запросах в Центробанк и Росфинмониторинг.

В пояснительной записке говорится, что поправки нужны для «минимизации рисков», которые связаны с изменениями в законодательстве «недружественных» стран. Сейчас в этот список входят США и Чехия.