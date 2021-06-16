В Женеве перед встречей президентов России и США прошел митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального

Это передает телеканал «Дождь». Несколько десятков человек собрались в центре города, примерно в 2,5 км от места проведения завтрашнего саммита на вилле Ла-Гранж. Они держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги. Некоторые из собравшихся держали в руках флаги Белоруссии и Украины. Кроме того, в Женеве появилось уличное граффити с портретом Навального и надписью на французском «герой нашего времени». Его не закрашивают уже около суток, некоторые фотографируются рядом с ним и выкладывают это в соцсети.

Аналогичное граффити на трансформаторной будке в Пушкарском саду в Петербурге в конце апреля коммунальщики закрасили черенз несколько часов после появления.