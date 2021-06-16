От коронавируса скончался экс-начальник управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Владимир Лысейко

Причиной смерти стали осложнения после перенесенной инфекции, передает со ссылкой на свой источник агентство ТАСС. Лысейко руководил в том числе расследованием первого дела в отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и соучредителя банка «Менатеп» Платона Лебедева. В сентябре 2006 года генеральный прокурор Юрий Чайка подписал указ об увольнении следователя.