Второй матч российской сборной по футболу в рамках Чемпионата Европы пройдёт сегодня в Петербурге

Россия сыграет с Финляндией, в северную столицу уже прибывают зарубежные фанаты.

Ассоциация финских болельщиков продала более семисот автобусных поездок в Петербург. Главной целью путешествия станет матч, который стартует на стадионе Газпром-Арена в 15 часов.

Резкий рост новых случаев коронавируса в Петербурге пока никак не сказался на ходе чемпионата. В то время как больницы не справляются с потоком пациентов, а Смольный вводит новые ограничения, среди тысяч посетителей фан-зон и стадиона, судя по фотографиям, маски носят лишь единицы. Финские болельщики тоже не меняют планы и не отказываются от поездки в Петербург. В то же время портал «Фонтанка-ру» со ссылкой на издание «Илта-Саномат» рассказывает, что фанатов пускают в Россию после долгого и тщательного досмотра. Кроме того, у каждого из них берут тест на коронавирус. Во въезде пока отказали только двоим. У одного не было не было паспорта болельщика, а у другого не та виза.

Для финнов матч с подопечными Станислава Черчесова также станет вторым в рамках Евро-2020. Сборная России в стартовом матче уступила Бельгии 0:3, а финны обыграли Данию — 1:0. После этой встречи в городе ужесточают ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом.

