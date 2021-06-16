Футболисты сборной Франции одержали победу над немцами в стартовом для них матче на чемпионате Европы

Матч в Мюнхене завершился поражением для хозяев поля со счетом 0:1. Гол на 20 минуте в собственные ворота забил защитник команды Германии Матс Хуммельс. Перед началом встречи на поле приземлился парашютист. Сообщается, что активист-эколог призывал отказаться от использования нефти.

Ранее действующие чемпионы, португальцы, одержали верх над командой Венгрии 3:0.