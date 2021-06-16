CNN: Российские наемники в ЦАР причастны к пыткам и убийствам местных жителей

Все это происходило под предлогом борьбы с повстанцами, говорится в совместном расследовании журналистов и участников независимой группы The Sentry. Жители города Бамбари утверждают, что россияне и военнослужащие правительственных войск застрелили от 12 до 20 человек в мечети после того, как возникли подозрения, что там укрываются боевики одной из повстанческих группировок. Ранее в расследовании французского Международного радио утверждалось, что войска ЦАР и их российские союзники причастны к сотне случаев нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

По официальным данным, в республике находится 300 российских военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. В то же время пресса писала о присутствии ЧВК Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.