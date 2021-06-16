Владимир Путин и Джо Байден проведут сегодня переговоры в Женеве

Как пишут швейцарские СМИ, численность обеих делегаций достигает почти 800 человек. Еще прилетели почти три тысячи журналистов. Обеспечивать безопасность в Женеве должны около двух тысяч военных и полицейских. Небо контролируют швейцарские ВВС совместно с итальянскими и французскими военно-воздушными силами. Зона безопасности охватывает не только Женеву, но и часть воздушного пространства соседней Франции.

На набережной Женевского озера недалеко от виллы Ла-Гранж, где встретятся Владимир Путин и Джо Байден установлены средства ПВО. По данным ТАСС, начало беседы в узком составе с участием главы МИД Сергея Лаврова с российской стороны запланировано на 14.15 по московскому времени, через 45 минут начнется первая часть разговора лидеров в расширенном составе, вторая — примерно через два часа. Пресс-конференции будут раздельными. По сведениям американской прессы, это порекомендовали эксперты Джо Байдену.

Как передает ТАСС, пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 19 часов по московскому времени.