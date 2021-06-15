Футболисты Франции и Германии ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу французов

Встреча проходит в Мюнхене в рамках группового этапа чемпионата Европы. Гол в свои ворота на 20 минуте забил защитник немецкой команды Матс Хуммельс.
2021-06-15T23:04:09+03:00
2021-06-15T23:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 15 июня 2021
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