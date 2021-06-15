Законопроект о внесудебных мерах против сайтов-нарушителей авторских прав внесен в Госдуму

Автор, первый замглавы комитета по информационной политике, «единоросс» Сергей Боярский, требует исключать из поисковой выдачи подобные интернет-ресурсы. По его мнению, владельцы таких сайтов пытаются отслеживать блокируемые ссылки и автоматически генерировать дублирующие указатели страниц, чтобы они попали в выдачу поисковиков.