Власти одной из пакистанских провинций вводят ограничения для тех, кто отказался прививаться от коронавируса

Им заблокируют телефоны, передает местный телеканал Geo TV. Национальный план вакцинации населения Пакистана предусматривает обязательную иммунизацию для госслужащих и работников частных предприятий до 30 июня и добровольную для всех жителей страны. Ранее в одной из провинций пригрозили прекратить выплату зарплаты госслужащим, которые не прошли вакцинацию.