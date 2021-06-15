Французский суд оштрафовал на 1 млн. евро местное подразделение шведской компании ИКЕА

Его признали виновным в незаконном сборе личных данных сотрудников. Бывший глава филиала приговорен к двум годам заключения условно. Следствие считает, что потерпевшими по делу стали около 400 сотрудников магазинов IKEA во Франции. Cуд пришел к выводу, что компания пользовалась услугами детективного агентства, которое в свою очередь получало сведения от сотрудников полиции. Скандал разгорелся еще 9 лет назад.