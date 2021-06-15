Сотрудница валютно-финансово отдела МИДа получила пять лет колонии за хищение суммы эквивалентной миллиону долларов

Сотрудница валютно-финансово отдела Министерства иностранных дел получила пять лет колонии за хищение суммы эквивалентной миллиону долларов.

Пресненский суд города Москвы признал Наталью Агальцову виновной в присвоении денег. Первоначально уголовное дело расследовалось по статье «Кража», а затем его переквалифицировали на другую – «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Деньги в департамент поступили дипломатической почтой из Ирана. Они были получены за оказание консульских услуг.

В тот день, когда назначили инкассацию Агальцова сказала, что у нее поднялось давление и осталась дома. Аудиторы обнаружили, что в кассе недостает 20 с лишним миллионов рублей и более семисот тысяч долларов, что в сумме примерно равно миллиону долларов. Агальцова уверяла, что в коробке под пачками со стодолларовыми банкнотами она обнаружила долларовые и решила восполнить недостачу собственными силами. Свидетели эту версию опровергли. Во время следствия Агальцова находилась под подпиской о невыезде. Ее взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Помимо пяти лет лишения свободы Наталью Агальцову оштрафовали.