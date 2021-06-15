Французская футбольная сборная ведет в счете в матче с командой Германии

Мяч на 20 минуте в собственные ворота забил немецкий защитник Матс Хуммельс. Идет первый тайм, счет 1:0.
2021-06-15T22:32:53+03:00
2021-06-15T22:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 15 июня 2021
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